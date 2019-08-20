المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه فى المطرية .

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم سلامة.ا عاطل وحسين.ط مسجل خطر سرقة المواطنين بالإكراه ، حيث تم ضبط المتهم الأول أثناء هروبه برفقة المتهم الثاني مستقلًا دراجة بخارية، وذلك عقب قيامهم بسرقة هاتف محمول وحقيبة من ربة منزل بالإكراه بعد أن استغل تواجد المجنى عليها بمفردها في أحد شوارع المنطقة وقام المتهم الثاني بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة"، مهددها لاجبارها على إعطائه متعلقاته ولاذا بالفرار.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا من المجني عليها سرقتها بالإكراه، وبتكثيف التحريات، تم التوصل للمتهمين وتعقب خط سيرهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة، من ضبطهما فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.