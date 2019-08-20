المرور يحذر السائقين من المخدرات ويشن حملات لضبط المتعاطين

كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى بإدارة المرور ، على استمرار شن الحملات المرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة على الطرق السريعة و الداخلية، ومن يتم ضبطه يعرض نفسه للمسألة القانونية وقانون المرور الجديد شدد على إلزام المواطنين قبل استخراج الرخصة بإجراء تحليل طبى للكشف عن المخدرات، لأن القيادة تحت تأثير المخدر لها أضرار كبيرة على المواطنين، كما أن رد الفعل للإنسان الطبيعى يقل عندما يتعاطى المخدر.

ولفت المصدر، إلى أن عقوبة القانون الحالى بالمرور لمتعاطى المخدرات أثناء القيادة، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة والسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر، ويعاقب الجانى بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى.