القبض على مستريحة فى المنوفية استولت على 4 مليون جنيه من المواطنين

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على سيدة بتهمة النصب على المواطنين، وإيهامهم بشراء سيارات من مزادات مصلحة الجمارك، فى مبلغ 4 مليون جنيه، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن العقيد محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال العامة بالمنوفية، من ضبط "رباب.ع.ح" ومقيمة بمدينة السادات، لقيامها بالنصب على العديد من الأهالى، وإيهامهم بشراء سيارات من مزادات مصلحة الجمارك، بأقل من سعرها الأصلى، وتبين استيلائها على 4 ملايين جنيه من المواطنين.

بمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير محضر 12589 جنح السادات لسنة 2019، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.