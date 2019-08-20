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القبض على عاطل وراء سرقة 5 شقق بأسلوب التسلق فى المقطم

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:31 م
القبض على عاطل وراء سرقة 5 شقق بأسلوب التسلق فى المقطم حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحت اشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل بعد سرقته 5 شقق سكنية بأسلوب التسلق بالمقطم، تحرر محضرا بالواقعة. 
 
ونجحت مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط عاطل، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول ، 2 ساعد يد) من داخل مسكن (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم).
 
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وبتطوير مناقشته، اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقات مساكن، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.
 
وأمر أللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

مباحث القاهرة

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المقطم

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