العربية للتصنيع تبحث تطوير تكنولوجيا إدارة المياه مع شركة مجرية

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية المشاركة فى الخطة القومية للحفاظ على الثروة المائية، مشددا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لتعظيم الموارد المائية المتاحة بالإستفادة من الخبرات العالمية، جاء هذا خلال زيارة شركة "ووتر أند سويل" المجرية، فى إطار تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين.

وشهد اللقاء بحث التعاون الثنائى فى مجال إدارة نظم المياه، بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمنتج الشركة Water Retainerبالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع .

وأكد"التراس"على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة المجر الصديقة، وكذلك أهمية إيجاد حلول جديدة لحماية المياه وتوفيرها باستدامة للاستخدام الآدمى والزراعى والصناعى، مشيرا إلى أن الشركة المجرية تمتلك خبرات متميزة لإدارة نظم المياه وتأهيل التربة الزراعية بمنتجات عضوية تزيد من قدرتها علي الاحتفاظ بالمياه، واستمرارية نمو النباتات فى ظروف الجفاف القاسية.

من جانبهم أعرب مسئولى شركة "ووتر أند سويل" المجرية، عن تطلعهم للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع نظراً لما تتمتع به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة وكوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة فى مجال نظم إدارة وتحلية وتنقية المياه والصرف الصحى، مشيدين بخطة الهيئة لإيجاد أفضل السبل والحلول العلمية للحفاظ علي الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه.