سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 05:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

العربية للتصنيع تبحث تطوير تكنولوجيا إدارة المياه مع شركة مجرية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:10 م
العربية للتصنيع تبحث تطوير تكنولوجيا إدارة المياه مع شركة مجرية الفريق عبد المنعم التراس - رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية المشاركة فى الخطة القومية للحفاظ على الثروة المائية، مشددا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لتعظيم الموارد المائية المتاحة بالإستفادة من  الخبرات العالمية، جاء هذا خلال زيارة شركة "ووتر أند سويل" المجرية، فى إطار تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين.

وشهد اللقاء بحث التعاون الثنائى فى مجال إدارة نظم المياه، بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي  لمنتج الشركة   Water Retainerبالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع .

وأكد"التراس"على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة المجر الصديقة، وكذلك أهمية إيجاد حلول جديدة لحماية المياه وتوفيرها باستدامة للاستخدام الآدمى والزراعى والصناعى، مشيرا إلى  أن الشركة المجرية تمتلك خبرات متميزة لإدارة نظم المياه وتأهيل التربة الزراعية بمنتجات عضوية تزيد من قدرتها علي الاحتفاظ بالمياه، واستمرارية نمو النباتات فى ظروف الجفاف القاسية.

من جانبهم أعرب مسئولى شركة "ووتر أند سويل" المجرية،  عن تطلعهم للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع نظراً لما تتمتع به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة وكوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة فى مجال نظم إدارة وتحلية وتنقية المياه والصرف الصحى، مشيدين بخطة الهيئة لإيجاد أفضل السبل والحلول العلمية للحفاظ علي الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه.


العربية للتصنيع

الفريق التراس

حلول مبتكرة

شركة مجرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نحو عالم رقمى كامل.. "العربية للتصنيع" تتفق مع أكبر الشركات العالمية لإنشاء البنية التحتية للمدن الذكية.. الفريق التراس لـ"اليوم السابع": تبادل الخبرات وتدريب الكوادر أهم البنود.. وتوسيع مجالات التعاون مستقبلاً

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:57 م

مذكرة تفاهم بين "العربية للتصنيع" و شركة أمريكية فى مجال الاتصالات

الإثنين، 19 أغسطس 2019 04:07 م

تعاون مشترك بين العربية للتصنيع وشركة ألمانية فى صناعة كاميرات المراقبة

الأحد، 18 أغسطس 2019 10:07 ص

الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الشباب يتفقان على تصنيع الدراجات محليا

السبت، 17 أغسطس 2019 05:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

أستون فيلا ضد إيفرتون .. المباراة الأكثر تكرارا في تاريخ الدورى الإنجليزي

أستون فيلا ضد إيفرتون .. المباراة الأكثر تكرارا في تاريخ الدورى الإنجليزي

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

مدرب ريد ستار الصربى ومدرب حراس يعمل فى الصين ينضمان لجهاز ميتشو بالزمالك

مدرب ريد ستار الصربى ومدرب حراس يعمل فى الصين ينضمان لجهاز ميتشو بالزمالك

نشرة سوبر كورة.. مؤتمر الزمالك لتقديم ميتشو.. وتوصيات بالإطاحة بعبد الحفيظ

نشرة سوبر كورة.. مؤتمر الزمالك لتقديم ميتشو.. وتوصيات بالإطاحة بعبد الحفيظ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة