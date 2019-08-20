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العثور على جثة شخص متفحمة فى منطقة زراعية بقرية المنيرة بالخارجة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:07 م
العثور على جثة شخص متفحمة فى منطقة زراعية بقرية المنيرة بالخارجة جثة - أرشيفية
الوادى الجديد – فريق المحافظات

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تكثف إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص متفحمة في منطقة زراعية بقرية تابعة لمركز الخارجة. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام وجارى تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى ، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص متفحمة مع وجود شبهة جنائية (قتل)، وذلك بقرية المنيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وجارى تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


الوادى الجديد

حوادث الوادي الجديد

الخارجة

مديريه امن الوادى الجديد

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