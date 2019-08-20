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السجن 7 سنوات لعامل لاتهامه بقتل شخص فى مشاجرة بينهما فى سوهاج

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:44 م
السجن 7 سنوات لعامل لاتهامه بقتل شخص فى مشاجرة بينهما فى سوهاج جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج – فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "جمال ف .ع" عامل، بالسجن 7 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "أ.ع" فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز المراغة .

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق نارى، وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، بسبب خلافات بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه مما أسفر عن مصرعه فى الحال متأثرا بإصابته.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

مشاجرة

المراغة

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