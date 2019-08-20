الزراعة تبحث مع شركات السكر الاستعداد لموسم زراعة البنجر بغرب المنيا

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارة شركات السكر، لبحث الاستعداد للموسم الجديد، الذى جاء بعد نجاح تجربة زراعة البنجر فى منطقة غرب غرب المنيا للموسم الماضى، التى ساهمت فى جذب استثمارات جديدة لمنطقة غرب المنيا.

وحضر الاجتماع الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج والمشرف على مشروع غرب غرب المنيا.

وأشاد وزارة الزراعة، بالحس الوطنى لشركات السكر فى حرصهم على دعم زراعة البنجر وإنتاج سلعة استراتيجية يحتاجها كل أفراد الشعب كما طالبت بضرورة الإسراع فى تجهيز الأرض وتسليمها للشركات مبكرا حتى تتمكن من زراعة محصول البنجر فى بداية شهر سبتمبر القادم مما يسهم فى زيادة الانتاج

وأكدت وزارة الزراعة، أنه سيتم زيادة مساحة زراعة البنجر 5 أضعاف العام الماضى، مطالبة بضرورة زيادة انتاجية الفدان من 22,5 إلى 30 طن حتى يحقق عائد اقتصادى كبير.