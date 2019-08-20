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الرى: ارتفاع مناسيب المياه أمام محطة شرب جنوب العلمين بعد إزالة مخالفات ترعة الحمام

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:11 م
الرى: ارتفاع مناسيب المياه أمام محطة شرب جنوب العلمين بعد إزالة مخالفات ترعة الحمام وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور رجب عبد العظيم - الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى ، إنه تمت إزالة المخالفات و خراطيم سحب المياه المقامة على جانبى ترعه الحمام لذلك ارتفع المنسوب أمام محطة مياه الشرب بجنوب العلمين، التى تغذى محافظة مرسى مطروح ومدن الساحل الشمالي بمياه الشرب مما أدى إلى توافر مياه الشرب خلال فترة العيد بالرغم من الكثافة العالية للمواطنين فى تلك المناطق خلال فترة الأجازة .

من جانبه قال المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى إن جهود الحملة كُللت بالنجاح حيث تمت إزالة المئات من خراطيم سحب المياه المخالفه سواء الموجوده على السد الخرسانى أو الموجودة على جانبى الترعه حيث تم الانتهاء من المسافة التابعة لمركز شرطة العلمين كما تم تنفيذ مسافة 4.00كم من زمام مركز شرطة الحمام، واستمرت الحمله حتى الانتهاء من إزالة جميع المخالفات على ترعة الحمام.

 


المياه

جنوب العلمين

ترعة الحمام

وزارة الرى

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