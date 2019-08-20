الرئيس السيسى يؤكد أهمية صياغة ثقافة تطوير التعليم لبناء الإنسان المصرى

كتب محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية عملية صياغة ثقافة تطوير التعليم فى إطار النهج الاستراتيجى لبناء الإنسان المصرى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومى لتطوير التعليم فى مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسى الجديد.

ووجه الرئيس السيسي بالتوسع فى دور بنك المعرفة واستخدامه كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمى.

من جانبه، عرض وزير التعليم الموقف التنفيذى للبنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.