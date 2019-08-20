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الرئيس الاوكرانى : لن ننقل سفارتنا للقدس

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:11 ص
الرئيس الاوكرانى : لن ننقل سفارتنا للقدس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
وكالات

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اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن هناك ما يمكن لكييف أن تتعلمه من إسرائيل، مؤكدا رغم ذلك أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس، بل ستفتح مركزا تكنولوجيا أوكرانيا هناك ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وقال زيلينسكي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة كييف أمس الاثنين: "لدى إسرائيل ما يمكن لأوكرانيا أن تتعلمه منها، خاصة في مجال الأمن والدفاع، وسنفعل ذلك بالطبع"، كما عبر عن شكره لنتنياهو على دعمه "وحدة أراضي أوكرانيا".
 
ولم تكشف كييف عن تفاصيل محادثات الزعيمين حول التعاون العسكري والأمني بين البلدين، لكن تقارير إعلامية أوكرانية تحدثت عن بيع إسرائيل في السنوات الأخيرة وسائط للحرب الإلكترونية والاتصال لأوكرانيا، مشيرة إلى أن برامج التعاون تتوسع لتحديث المقاتلات وتوريد الرادارات.
 
 

زيلينسكي

إسرائيل

القدس

اوكرانيا

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