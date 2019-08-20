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البنك المركزى: أرصدة البنوك المصرية بالدولار فى الخارج تسجل 19 مليار دولار

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:58 م
البنك المركزى: أرصدة البنوك المصرية بالدولار فى الخارج تسجل 19 مليار دولار البنك المركزى
(أ ش أ)

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كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار فى الخارج سجلت رقما قياسيا جديدا خلال شهر يوليو الماضى، لتصل إلى 19 مليار دولار، مقارنة مع نحو 16 مليار دولار فى شهر يونيو - السابق له - بزيادة نسبتها 19 % .

وأضاف المصدر - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن هذه الأرصدة تتوزع بين 17.7 مليار دولار ودائع، و3ر1 مليار دولار حسابات جارية.

ومن جانبه، صرح هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعى بأن إرتفاع صافى أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار فى الخارج إلى هذا الرقم القياسى بعد فترة من التراجع، يؤكد نجاح السياسة النقدية والنتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف أن هذا النمو الكبير فى حجم أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار فى الخارج نتج عن تحول إيجابى فى تدفقات النقد الأجنبى، وارتفاع إقبال الأجانب على الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية، وانعكاس للمؤشرات الاقتصادية للدولة، وتحسن إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن التفاؤل من قبل المؤسسات الدولية، منوها بانعكاس ذلك إيجابيا على قوة العملة المحلية "الجنيه" .

وأكد أن القطاع المصرفى نجح فى تجاوز التحديات التى واجهته بعد إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب، والطلب المرتفع على الدولار، مما جعل هناك تحولا كبيرا فى اتجاهاتهم لضخ استثمارات ضخمة فى السوق المصرية مع زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.

 


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اليوم السابع بلس

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