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افتتاح أعلى حوض مائى فى العالم بهضبة "شنجهاى-التبت" فى الصين

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 09:01 ص
افتتاح أعلى حوض مائى فى العالم بهضبة "شنجهاى-التبت" فى الصين الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين(أ ش أ)

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أعلنت سلطات مقاطعة شنجهاى شمال غربى الصين افتتاح أعلى حوض مائى فى العالم أمام الزوار، وذلك فى المنطقة الواقعة فى هضبة شنجهاى - التبت المعروفة باسم "سقف العالم".

وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم - أن الحوض المائى الجديد، الذى يبلغ ارتفاعه 2261 مترا عن سطح البحر، يقع فى مدينة شينينج عاصمة المقاطعة، وهو أول حوض مائى من نوعه فى المقاطعة وتبلغ مساحته 28 ألف متر مربع.

وأضافت السلطات أن الحوض المائى يضم أكثر من 30 ألفا من الحيوانات المائية لأكثر من 400 نوع وأكثر من 300 رأسا من الحيوانات البرية لأكثر من 100 نوع، بما فيها بعض الحيوانات البحرية النادرة مثل الحيتان البيضاء.

 


شنجهاى

اعلى حوض مائى

الصين

هضبه شنجهاى

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