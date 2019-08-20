اعترافات عاطل الأميرية: اتخذت من دائرة القسم وكرا لترويج الحشيش

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، مع سباك متهم بجلب وتوزيع مواد مخدرة " الحشيش" فى دائرة الأميرية، أنه قام بتوزيع المواد المخدرة بين المواطنين بدائرة القسم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتبين أنهما تخصص فى ترويج المواد المخدرة فى المنطقة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المخدر قبل ترويجها فى المنطقة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مضيفا أنه نظرا لعدم وجود عمل له قرر الإتجار فى المواد المخدرة وتروبجها بين المواطنين بالمنطقة، موضحا أنه يوم الواقعة تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قادما بها من محافظة الشرقية، مستقلا دراجة بخارية، بقصد توزيعها وترويجها بين عملائه فى المنطقة، حيث فوجئ برجال المباحث تلقى القبض عليه وبحوزته 500جرام حشيش، و400 قرص مخدر " ترامادول"، وتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معه.

البداية كانت، بتمكن الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة من ضبط "عواد.م" 33 سنة عاطل، ومقيم بمنطقة الكابلات، وتم ضبطه بحوزته، كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل توزيعها فى منطقة الأميرية، وأكدت المعلومات أن المتهم سبق اتهامه في قضايا حيازة واتجار مواد مخدرة.

وكشف المتهم فى أقواله خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج المواد المخدرة، معتمدا أنها ليست منطقته التى يقطن بها، وأنه غير معروف بها، فقرر اتخاذها مكانا لممارسة نشاطه الاحرامى، مضيفا أنه فوجئ يوم الواقعة بأحد عملائه أثناء عملية شراء المخدرات منه، يقوم بإلقاء القبض غليه، حيث اتضح أنه أحد ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، الذى اقتاده هو والقوة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.