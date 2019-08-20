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استعجال التحريات حول تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية فى بولاق

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:35 م
استعجال التحريات حول تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية فى بولاق سرقة دراجة بخارية-أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة بولاق أبوالعلا، رجال المباحث، بسرعة التحريات حول تشكيل عصابي تزعمه عاطل تخصص فى سرقة الدراجات النارية، بدائرة القسم.
 
كشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات لمباحث قسم شرطة بولاق، تفيد تكوين "محمد. أ"، 18 سنة، عاطل، "مسعد. ع"، 35 سنة، عاطل، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك.
 
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة لهما بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 

طرق سرقة الدرجات

جرائم السرقة

محكمه جنوب القاهره

سرقة درجات نارية

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