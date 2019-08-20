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اجتماع بالإصلاح الزراعى لتحرير عقود للمنتفعين وحصيلة بيع أراضى المزايدات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:00 م
اجتماع بالإصلاح الزراعى لتحرير عقود للمنتفعين وحصيلة بيع أراضى المزايدات مبنى وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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 يواصل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، اجتماعاته لاستعراض عدد من الملفات الخاصة بمنتفعى الإصلاح الزراعى، وايرادات الهيئة، وحصيلة بيع الأراضى ولاية الهيئة من خلال المزايدات العلنية، وموقف  التعدى على أراضى الإصلاح الزراعى وما تم إزالته.

كما يستعرض اجتماع الإصلاح الزراعى، الذى يعقد بمقر وزارة الزراعة ما تم إنجازه من  تسليم عقود  لصالح منتفعى الإصلاح الزراعى على مستوى الجمهورية، الذين أتموا دفع كافة الرسوم والمستحقات لدى الهيئة وكامل الثمن، والتزموا بكل الشروط التى وردت فى العقود الابتدائية، ولم يتم تغيير الغرض أو نشاط المساحة المخصصة.

ويستعرض اجتماع هيئة الإصلاح الزراعى، ما تم  الموافقة عليه من مشروعات النفع العام، وما تم إنجازه من  استراد  مساحات أراضى لصالح الهيئة  بعدة محافظات وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة باستلام هذه المساحات والتصرف فيها طبقا للقواعد المعمول بها بطريق المزايدة العلنية سواء بالبيع أو الإيجار الأمر الذى يعود معه زيادة الدخل القومى.

 كما  يستعرض اجتماع  الهيئة، ما تم  إنجازه  وتنفيذ  من مشروع الزراعة النظيفة المنبثقه من خلال تدريب من مهندسى وفلاحى الإصلاح الزراعى بمديريات الإصلاح الزراعى على التقنيات الحديثة لترشيد استخدام الكيماويات وكذلك ترشيد إستخدام المياه،  وذلك لزيادة دخل المزارعين وإنتاج محصول عالى الجوده والكمية.

 

 


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