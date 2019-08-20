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أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:07 م
أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع" اليوم السابع

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يبدأ مركز "اليوم السابع" دورة إعداد الصحفى الشامل، وذلك يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر المقبل.
 
تتضمن الدورة سلسلة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، حيث يحاضر الكاتب الصحفى كريم عبد السلام، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، عن الكتابة الصحفية للمواقع الإلكترونية فى عصر الصالات المدمجة.
 
مركز اليوم السابع
مركز اليوم السابع
 
فيما يقدم الإعلامى شادى عبد الونيس محاضرات عن فن صحافة الفيديو وإعداد التقارير المصورة، والمونتاج. 
ويقدم المصور الصحفى كريم عبد العزيز محاضرات عن فن الصورة الصحفية، فيما يقدم الزميل مصطفى السيد محاضرات عن كيفية نشر الأخبار على المواقع الإلكترونية.
جدير بالذكر أن التسجيل للدورات متاح على الاستمارة: 
 
 
كما أن الاشتراك يتم فى مقر مركز "اليوم السابع"، 6 شارع وزارة الزراعة بالدقى. 
 
 
 

دورة إعداد الصحفى الشامل

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