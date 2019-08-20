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"أمن الشرقية " يضبط عاطلين بحوزتهما 120 كيلو بانجو بالإبراهيمية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:24 م
"أمن الشرقية " يضبط عاطلين بحوزتهما 120 كيلو بانجو بالإبراهيمية بانجو - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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ألقى ضباط مباحث الإبراهيمية بالشرقية، القبض على عاطلين بحوزتهما بندقية و120 كليو من مخدر البانجو بقصد الإتجار وتم إحالتهما للنيابة العامة بالإبراهيمية، برئاسة عصام أيمن، مدير النيابة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو روءف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد أحمد غالب، رئيس مباحث مركز الإبراهيمية، ومعاونيه النقيبين عبد الرحمن الظواهري، ومحمد بكر، من ضبط " عطية م س" 39 سنة مراقب بالمركز، ومقيم بندر الإبراهيمية، و" هشام .  ج ش" 29 سنة عاطل مقيم بندر الإبراهيمية، بحوزتهما سلاح بندقية، و2 طلقة  ، ومبلغ مالى و120 كيلو بانجو بقصد الإتجار، وتم التحفظ عليهما وعلى المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5008 جنايات الإبراهيمية، لسنة 2019.

 

 

 

 


الشرقية

مركز شرطة الابراهيمية

بانجو

نيابة الابراهيمية

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