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9 معلومات عن مرافعة النيابة بمحاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس"

الجمعة، 02 أغسطس 2019 09:59 م
9 معلومات عن مرافعة النيابة بمحاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس" محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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انتهت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد من سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وتوجد العديد من المعلومات شهدتها المحاكمة منها:

 1 ــ المحكمة استمعت لمرافعة النيابة على مدار 6 جلسات أولها يوم 4 مايو وآخرها يوم يوم 9 مايو 2019.

2 ـ المحكمة أمرت بوضع شاشة لعرض صور المتهمين وهيكل التنظيم، واظهر صور للحوادث التى أرتكبها بعض المتهمين.

3 ــ النيابة شبهت المتهمين بطائفة استباحت الدماء ودمرت البلاد.

4 ـ النيابة أكدت ان الخلية بدا تأسيسها على يد بائع العسل توفيق فريج فى عام 2009.

5 ــ النيابة تحدثت بالتفصيل عن دور الـ 10 قياديين فى التنظيم وهم من المتهم الأول وحتى العاشر بأمر الإحالة وعن نشأت كل متهم منهم ومن أبرزهم هشام عشماوى.

6 ـ المحكمة تحدثت عن أخطر 3 عمليات نفذها المتهمين من أصل 54 عملية وهى تفجير مديرة امن القاهرة وأمن الدقهلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية.

7 ـ المحكمة تحدثت عن خلايا إمداد التنظيم بالأموال والأسلحة وعن مزرعة الإسماعيلة التى كانت تستخدم لتدريب بعض العناصر.

8 ــ النيابة طلبت توقيع فى آخر جلسة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى آخر جلساتها التى عقدت فى 9 مايو 2019.

9 ــ وتحدثت المحكمة عن الخلايا الفرعية للتنظيم كخلية الجيزة و كفر الشيخ وخلية الشرقية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


محاكمة عناصر بيت المقدس

تنظيم بيت المقدس

اللواء محمد إبراهيم

المستشار حس فريد

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