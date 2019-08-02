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وداعا للصلع.. علماء يجمدون بصيلات الشعر للرجال واستعادتها مرة أخرى عند الاحتياج

الجمعة، 02 أغسطس 2019 06:30 م
وداعا للصلع.. علماء يجمدون بصيلات الشعر للرجال واستعادتها مرة أخرى عند الاحتياج تجميد البصيلات
كتب بيتر إبراهيم

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سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على علاج ثورى للصلع، والذى يتضمن تجميد بصيلات الشعر لشخص ما لاستخدامها في وقت لاحق من الحياة، وتمت الموافقة عليه من قبل سلطات المملكة المتحدة البريطانية.

 

تجميد البصيلات
تجميد البصيلات

وسمحت هيئة الأنسجة البشرية الحكومية لشركة HairClone للتكنولوجيا الحيوية ببدء أخذ عينات شعر العملاء.

ويحتوى كل شخص على حوالي 100 بصيلة يتم أخذها في عينة بينما لا يزال لديهم شعر صحي، ثم يتم الاحتفاظ بها فى منشأة تخزين فى درجة حرارة تحت الصفر.

تجميد البصيلات
تجميد البصيلات

 

وعندما يكبرون ويفقدون شعرهم يمكن بعد ذلك مضاعفة الخلايا من هذه البصيلات في المختبر وحقنها مرة أخرى في فروة الرأس لمحاولة استعادة الشعر مرة أخرى.

هذه التقنية هي الأولى من نوعها في المملكة المتحدة والتي يصفها المبدعون بأنها "بوليصة تأمين" للحماية من الشيخوخة.

وقال جراح استعادة الشعر والمدير الطبى لشركة HairClone، الدكتور بسام فارجو: "الآن بعد أن أصبح الترخيص ساري المفعول أصبحنا مستعدين لإنشاء بنك الشعر للمرضى". 

تجميد البصيلات
تجميد البصيلات

 

وأضاف العلماء أن الخدمة التى تتضمن أخذ عينة صغيرة من اللحم من مؤخرة رأس العميل في إجراء قصير، ستفتح لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا لتجميد بصيلاتهم.

وقال العلماء إن هذه الخدمة ستكلف حوالى 2000 جنيه إسترليني، مع إجراء عمليات الحقن بتكلفة إضافية. وسيتم بعد ذلك حفظ البصيلات بعناية للحفاظ عليها سليمة قبل تخزينها عند درجة حرارة -180 درجة مئوية (-292 درجة فهرنهايت) حتى يتم الاحتياج إليها.

وقال الدكتور فارجو لـ MailOnline: "الهدف من هذه العلاجات هو تجديد شباب الشعر الرقيق وفي نهاية المطاف إلى تجديد العديد من الشعر حسب حاجتنا".

وأضاف إن الهدف من استنساخ الشعر هو إنتاج أكبر عدد ممكن من الشعرات ، في أي وقت من الأوقات، دون القلق من أننا سننفد ذلك فى المستقبل.


تجميد البصيلات

البصيلات

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الصلع

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