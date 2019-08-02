واشنطن بوست: مرشح ترامب لمنصب مدير المخابرات " كاذب "

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن النائب جون راتكليف ، الذى اختاره الرئيس دونالد ترامب لمنصب المدير الجديد للمخابرات الوطنية دائما ما كان يفتخر بحملة شنها ضد مهاجرين يعملون فى مصانع الدواجن فى عام 2008 فى تكساس عندما كان مدعيا عاما، ويعتبرها أهم نقطة فى حياته المهنية، وأنها واحدة من أهم القضايا على الإطلاق.

ويقول راتكليف، على موقعه المتعلق بالكونجرس على الإنترنت : "كمحامٍ أمريكى ، اعتقلت أكثر من 300 مهاجر غير شرعى فى يوم واحد" ، لكن، تضيف واشنطن بوست، إلقاء نظرة فاحصة على القضية يدل على أن مزاعم راتكليف تتعارض مع سجل المحكمة وشهادات الآخرين الذين شاركوا في العملية - في وقت يتعرض فيه لانتقادات شديدة بسبب تزيين سجله.

ولعب راتكليف ، دورًا مساندًا في عملية المسح لعام 2008 ، والتي شملت مكاتب محامي الولايات المتحدة في خمس ولايات وقادتها إدارة الهجرة والجمارك ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل ، واستهدفت الجهود العاملين في مصنع الدواجن بيلجريم برايد الذين اشتبه في أنهم استخدموا أرقام التأمين الاجتماعي المسروقة.

واتُهم 45 عاملاً فقط من قبل المدعين العامين في مكتب راتكليف ، حسب وثائق المحكمة. تم رفض 6 من هذه الحالات ، اثنتان منها لأن المشتبه بهم تبين أنهم مواطنون أمريكيون. وقالت امرأة في مقابلة إن أحد هؤلاء المواطنين ، وهي امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا ، استيقظت في منزلها وقبض عليها موظفو الهجرة.

وقال شخصان مشتركان في تخطيط أو تنفيذ جهود الإنفاذ إنهما لا يستطيعان تذكر راتكليف بلعب دور رئيسي.

وقال إيروين ، محقق الهجرة السابق الذي شارك في مراحل التخطيط المبكرة قبل التقاعد ، إن العملية كانت فاشلة. في وقت لاحق ، كمستشار هجرة خاص ، نصح معالج الدواجن بعد الاجتياح وجمع تفاصيل عن المرأة التي ألقي القبض عليها ، مضيفا "في نهاية اليوم ، لم يتم تحقيق الأمر. لقد كان أكبر هدر للمال والضجيج".