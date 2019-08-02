سوبر كورة
Ads
الجمعة، 02 أغسطس 2019 05:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: مرشح ترامب لمنصب مدير المخابرات " كاذب "

الجمعة، 02 أغسطس 2019 04:39 م
واشنطن بوست: مرشح ترامب لمنصب مدير المخابرات " كاذب " جون راتكليف
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن النائب جون راتكليف ،  الذى اختاره الرئيس دونالد ترامب  لمنصب المدير الجديد للمخابرات الوطنية دائما ما كان يفتخر بحملة شنها ضد مهاجرين يعملون فى مصانع الدواجن فى عام 2008 فى تكساس عندما كان مدعيا عاما، ويعتبرها أهم نقطة فى حياته المهنية، وأنها واحدة من أهم القضايا على الإطلاق.
 
ويقول راتكليف،  على موقعه المتعلق بالكونجرس على الإنترنت : "كمحامٍ أمريكى ، اعتقلت أكثر من 300 مهاجر غير شرعى فى يوم واحد" ،  لكن، تضيف واشنطن بوست، إلقاء نظرة فاحصة على القضية يدل على أن مزاعم راتكليف تتعارض مع سجل المحكمة وشهادات الآخرين الذين شاركوا في العملية - في وقت يتعرض فيه لانتقادات شديدة بسبب تزيين سجله.
 
ولعب راتكليف ، دورًا مساندًا في عملية المسح لعام 2008 ، والتي شملت مكاتب محامي الولايات المتحدة في خمس ولايات وقادتها إدارة الهجرة والجمارك ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل ،  واستهدفت الجهود العاملين في مصنع الدواجن بيلجريم برايد الذين اشتبه في أنهم استخدموا أرقام التأمين الاجتماعي المسروقة.
 
واتُهم 45 عاملاً فقط من قبل المدعين العامين في مكتب راتكليف ، حسب وثائق المحكمة. تم رفض 6 من هذه الحالات ، اثنتان منها لأن المشتبه بهم تبين أنهم مواطنون أمريكيون. وقالت امرأة في مقابلة إن أحد هؤلاء المواطنين ، وهي امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا ، استيقظت في منزلها وقبض عليها موظفو الهجرة.
وقال شخصان مشتركان في تخطيط أو تنفيذ جهود الإنفاذ إنهما لا يستطيعان تذكر راتكليف بلعب دور رئيسي.
 
وقال إيروين ، محقق الهجرة السابق الذي شارك في مراحل التخطيط المبكرة قبل التقاعد ، إن العملية كانت فاشلة. في وقت لاحق ، كمستشار هجرة خاص ، نصح معالج الدواجن بعد الاجتياح وجمع تفاصيل عن المرأة التي ألقي القبض عليها ، مضيفا  "في نهاية اليوم ، لم يتم تحقيق الأمر. لقد كان أكبر هدر للمال والضجيج".
 
 

ترامب

النائب جون راتكليف

مدير المخابرات الامريكى

الهجرة الى امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر

بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر

شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم Rambo: Last Blood بطولة سيلفستر ستالونى

شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم Rambo: Last Blood بطولة سيلفستر ستالونى

الملامح الأولى للموسم الثالث لمسلسل الغموض 13 Reasons Why

الملامح الأولى للموسم الثالث لمسلسل الغموض 13 Reasons Why

طارق العشرى يعلن انتقال إمام عاشور إلى الزمالك رسمياً

طارق العشرى يعلن انتقال إمام عاشور إلى الزمالك رسمياً

لأول مرة.. سيدة فرنسية تدير كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

لأول مرة.. سيدة فرنسية تدير كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة