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فيديو..ضبط مرتكبي السطو المسلح على محطة وقود بالقليوبية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 08:39 م
فيديو..ضبط مرتكبي السطو المسلح على محطة وقود بالقليوبية محطة وقود - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز فيديو نجاح أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة قرابة 1,5مليون جنيه من محاسب بمحطة وقود بالإكراه.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (محاسب بمحطة وقود) أنه أثناء قيادته سيارة ملاكى بناحية ميدان بهتيم بدائرة القسم فى طريقه لتوريد مبالغ مالية حصيلة إيراد المحطة إلى أحد البنوك إعترضه شخصان ملثمان يستقلان سيارة ملاكى سوداء اللون بدون لوحات معدنية وأطلقا عدة أعيرة نارية فى الهواء وإستوليا على حقيبتين من السيارة بداخلهما مبلغ ( مليون و300 ألف جنيه ) وتم ضبط الجناة .
 
 
 

سرقات

محطة وقود

سرقة الاموال

جرائم السرقة

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