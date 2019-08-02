عشان متفقدش قيمته.. اعمل الكرفس عصير وشوف فوائده على صحتك

كتبت نهير عبد النبى

الكرفس واحد من أبرز أنواع الخضراوات التى تعطى الطعام مذاقًا مختلفًا، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض والعدوى.

من الطبيعى أن يستخدم الكرفس فى الأكلات المختلفة ولكن أثبتت الدراسات والأبحاث أن تناول عصير الكرفس له فوائد عديدة مذهلة على صحة الجسم وذلك لأنه لا يفقد قيمته الغذائية، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن فوائده هى:

1:يحتوى الكرفس على بعض العناصر الغذائية والألياف التى تعمل على تحسين حركة الأمعاء والحفاظ على صحة الجهاز الهضمى.

2:يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان الثدى والقولون، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى.

3:يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم، لذلك ينصح مرضى الضغط المرتفع على تناول عصير الكرفس يوميًا.

4:يحتوى عصير الكرفس على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام والكسور والتهاب المفاصل الروماتويدى.

5:يحافظ على صحة الكلى ويطرد السموم والجراثيم من الجسم، كما أنه يعزز صحة الجهاز المناعى.

6:يعزز صحة الجهاز العصبى ويعمل على تنشيط الذاكرة.