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ضبط مخزن سلع غذائيه بدون ترخيص غرب الإسكندرية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 08:27 م
ضبط مخزن سلع غذائيه بدون ترخيص غرب الإسكندرية مخزن سلع غذائية - أرشيفية
الإسكندرية- جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكثفة غرب الاسكندرية ، وذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة وضبط للأسواق.
 
حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة  سمير عبد النبي  مدير الإدارة و إشراف  حماده جوده رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة بالاشتراك والتى أسفرت عن تحرير محضر لمعصرة زيت زيتون بدون ترخيص وتم التحفظ علي كميه قدرها 2000 كجم زيت زيتون.
 
كما تم الحفظ علي مخزن سلع غذائيه بد ون ترخيص و تم التحفظ علي كميه قدرها 300 كجم  لوز مجهول المصدر و 600 كجم زيتون مجهول المصدر وتم تحريرعدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين حيازه اسطوانه صغيره الحجم في اغراض صناعية.
 
فيما تم سحب عدد 20 عينه دقيق وقمح من مخابز مختلفة وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
 
 

الاسكندرية

تموين الاسكندرية

برج العرب

مخالفات التموين

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