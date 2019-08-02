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ضبط شخصين بحوزتهم أسلحة وذخائر نارية بعد مشاجرة بين عائلتين بقنا

الجمعة، 02 أغسطس 2019 12:15 م
ضبط شخصين بحوزتهم أسلحة وذخائر نارية بعد مشاجرة بين عائلتين بقنا المتهمان والاسلحة المضبوطة
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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شنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن قنا، حملة أمنية أمنية مكبرة استهدفت أطراف عائلتين بقرية "فاو قبلى" دائرة مركز شرطة دشنا، إثر حدوث مشاجرة بينهما على شراء قطعة أرض بذات القرية استخدمت فيها الأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 2 من العائلتين بأعيرة نارية متفرقة.

أسفرت الحملة عن ضبط  شخصين بحوزتهما (5 بنادق آلية - 7 خزن - 91 طلقة نارية من ذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بأن الأسلحة المضبوطة هى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بالإضافة لضبط  (2 بندقية آلية - طبنجة)، بمسكن (أحد طرفى المشاجرة "جارى ضبطه")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


مشاجرة

اسلحة نارية

مديرية امن قنا

حملات امنية

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