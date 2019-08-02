صور ..قرود هاربة وسط مدينة أسوان.. و"الطب البيطرى" يبحث عن مصدرها

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت مدينة أسوان، اليوم الجمعة، ظهور قرود هاربة من فصيلة "النسانيس"، ولم يعلم مصدر حتى الآن ، وتسبب ظهور القرود فى إثارة مخاوف بعض المواطنين من نقل الأمراض، بينما حاول الآخرين الإمساك بها لاقتنائها، وذلك وسط مدينة أسوان بمناطق: الحاج حسن، والسيدة نفيسة، والشواربى، والحارث.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أنهم شاهدوا أعداد فردية من القرود فوق أسطح المنازل والبنايات السكنية، وأعلى الأشجار، تتنقل بحرية كاملة، بشكل يثير الاستغراب، بينما لم يعرف مصدرها حتى الآن.

وأشار عدد من أهالى المناطق التى ظهرت فيها القرود، إلى أنهم انتابتهم حالة من الهلع والقلق وخاصة بين الأطفال والنساء، خاصة أنها تتنقل أعلى المنازل وعلى الأسوار وأعلى الأشجار المحيطة بالمناطق السكنية وسط المدينة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطرى بأسوان، إن الطب البيطرى لم يتلق أى بلاغات رسمية حتى الآن بخصوص ظهور قرود، أو نسانيس من مواطنين، كاشفا عن أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعرف على حقيقية ظهور هذه الأنوع من القرود والبحث عن مصدرها.



القرود



القرود



القرود



القرود