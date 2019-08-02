حبس عصابة تجارة المخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى القناطر الخيرية

كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفي عقب عرضها على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة وحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

وكانت قد تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بالقناطر الخيرية، بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن، أسفرت عن مصرع أحد المتهمين، وجري القبض علي اثنين أخرين.

وبدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام ضباط وحدة مباحث المركز بالمرور بدائرة المركز، لتفقد الحالة الأمنية، وتحديداً بناحية عزبة الرملاية - دائرة المركز، اشتبهوا في إحدي السيارات الملاكي القادمة في مواجهتهم فحاولوا استيقافها للتأكد من شخصية مستقليها والإطلاع علي تراخيصها، إلا أن قائد السيارة سارع بالعودة إلي الخلف في محاولة الهروب من قوة الشرطة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك فتوقف بالسيارة، وترجل منها 3 أشخاص أخذو ستارا بجانب السيارة الأيمن وأطلقوا الأعيرة النارية صوب القوات، الأمر الذي دفع القوات إلي مبادلتهم بإطلاق الأعيرة النارية لحملهم عن التوقف عن إطلاق الأعيرة النارية وتحذيرهم من الإستمرار في ذلك حتي خمدت أصوات النيران.

علي الفور حاصرت قوة الشرطة السيارة والمتهمين والسيطرة عليهم، وجري ضبط الأول ويدعي "أحمد م ج" 26 سنة، سائق، ومقيم شطانوف – منوفية، وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية، كما جري ضبط الثاني ملقي علي الأرض وبه إصابة بمقدمة الفك من الناحية اليسري، ويدعي "نور م ا" 31 سنة، عاطل، ومقيم جزيرة الشعير – دائرة المركز، وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية مطموسة الأرقام، وجري نقله لمستشفي القناطر لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي فور وصوله، وجري ضبط الثالث ويدعي "طارق ع ع" 20 سنة، سائق ومقيم جزيرة الشعير – دائرة المركز، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم.

وبتفتيش السيارة عثر علي حقيبة من القماش بداخلها 50 طلقة آلية، و6 طرب من مخدر الحشيش تزن حوالي 600 جرام، و19 شريط من الأقراص المخدرة لعقاري الترامادول والأبتريل، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 500 جرام، و2 ميزان ديجيتال، و9 هواتف مختلفة الأنواع، ومبلغ نقدي وقدره 14.195 ألف جنيه عملات ورقية مختلفة.

بمواجهة المتهمان الأول والثالث بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مسحوق الهيروين المخدر وجوهر الحشيش المخدر، بالإشتراك مع المتهم المتوفي، وأن الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم لاستخدامها في محاولة مقاومة الشرطة حال ضبطهم، والهواتف الخلويه لتلقي الاتصالات ممن عملائهم والمبلغ النقدي المضبوط حصيلة إتجارهم في المواد المخدرة وأن السيارة المضبوطة المملوكة للمتهم الأول تستخدم في تنقلاتهم وترويجهم للمواد المخدرة.