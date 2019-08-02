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بولسونارو يدعم إعادة ترشيح ترامب للانتخابات الأمريكية فى 2020

الجمعة، 02 أغسطس 2019 02:02 م
بولسونارو يدعم إعادة ترشيح ترامب للانتخابات الأمريكية فى 2020 رئيس البرازيل
كتبت فاطمة شوقى

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قال الرئيس البرازيلى "جايير بولسونارو" إن "مشاعرى تجاه رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب ، أصبحت أكثر قوة، فحبى له يزيد بمرور الوقت"، معربا عن دعمه لاعادة ترشيح ترامب لإعادة انتخابه فى عام 2020.
 
ووفقا لصحيفة "الثيودادانو" الإسبانية فمنح الرئيس الأمريكى ترامب البرازيل مكانة "حليف عسكرى رئيس" للولايات المتحدة، ما سيسهل شراء برازيليا أسلحة أمريكية متطوّرة.
 
وكتب ترامب في مذكرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية أنه يمنح البرازيل مكانة "حليف عسكرى رئيس للولايات المتحدة خارج الحلف الأطلسى".
 
ويعمل ترامب لبناء علاقات أوثق مع الرئيس البرازيلى اليمينى المتطرف بولسونارو، وأعلن عزمه إبرام اتفاق تجارة حرة مع بلاده، واعتبرها "شريكا تجاريا كبيرا".
 
 
 
 
 

ترامب

البرازيل

بولسونارو

رئيس البرازيل

الولايات المتحدة الامريكية

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