بولسونارو يدعم إعادة ترشيح ترامب للانتخابات الأمريكية فى 2020

كتبت فاطمة شوقى

قال الرئيس البرازيلى "جايير بولسونارو" إن "مشاعرى تجاه رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب ، أصبحت أكثر قوة، فحبى له يزيد بمرور الوقت"، معربا عن دعمه لاعادة ترشيح ترامب لإعادة انتخابه فى عام 2020.

ووفقا لصحيفة "الثيودادانو" الإسبانية فمنح الرئيس الأمريكى ترامب البرازيل مكانة "حليف عسكرى رئيس" للولايات المتحدة، ما سيسهل شراء برازيليا أسلحة أمريكية متطوّرة.

وكتب ترامب في مذكرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية أنه يمنح البرازيل مكانة "حليف عسكرى رئيس للولايات المتحدة خارج الحلف الأطلسى".

ويعمل ترامب لبناء علاقات أوثق مع الرئيس البرازيلى اليمينى المتطرف بولسونارو، وأعلن عزمه إبرام اتفاق تجارة حرة مع بلاده، واعتبرها "شريكا تجاريا كبيرا".