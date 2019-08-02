سوبر كورة
Ads
الجمعة، 02 أغسطس 2019 12:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

بعثة الحج: توقيع الكشف الطبى على 13979 حاج

الجمعة، 02 أغسطس 2019 09:33 ص
بعثة الحج: توقيع الكشف الطبى على 13979 حاج حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الموارد المائية والرى ورئيس بعثة الحج، إنه تم عقد اجتماعات متتالية لأعضاء اللجنة الرسمية للبعثة للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة للخروج بموسم الحج على الوجه الأمثل ودون حدوث أى مشاكل .

وأشار الدكتور جابر طايع رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، إلى ضرورة العمل على تعظيم الايجابيات التى تمت للبعثات السابقة وتقليل السلبيات فى العام الحالى، وعرض استعدادات الوزارة للموسم بتدريب الخطباء والأعضاء وعلى توعية الحجاج بأداء المناسك بالشكل الميسر والمبسط وذلك بعقد مؤتمرات وندوات للحجاج بأماكن اقامتهم وكذلك بأماكن المشاعر المقدسة وأن الوزارة تستعد للموسم قبل بدايته وكذلك تم تناول موضوع مناسك الحج وآدابه بخطبة الجمعه بجميع المساجد .

 وقال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء، إنه تم إعداد كُتيب مُيسر عن الحج ومناسكه بطريقة سهلة وميسرة عن طريق الصور وتم تسليمه لكافة مسئولى بعثات حج القرعة والسياحة والتضامن الاجتماعى لتوزيعه على الحجاج ،كما أكد انه تم اعداد فيديو توعوى مدته ثمانية دقائق لتوعية الحجاج وتم تسليمه لمستشار وزير الطيران المدنى ورئيس هيئة موانى البحر الأحمر لإذاعته فى رحلات الحج الجوية والبحرية.

وأشار الدكتور علاء عيد، مستشار وزير الصحة للطب الوقائى، إلى الاستعدادات التى قامت بها وزارة الصحة وذلك بإجراء كافة التطعيمات اللازمة لجميع الحجاج قبل السفر وأنه تم إنشاء قاعدة بيانات لكافة الحجاج تشمل حالتهم الصحية والأمراض التى يعانون منها وذلك لتجهيز الادوية اللازمة لهم قبل السفر وكذلك حجز المستشفيات للحالات التى تعانى من الفشل الكلوى أو الأورام موضحا انه تم شحن أكثر من 16 طن أدوية ومستلزمات طبية وتم توزيعها على عيادات البعثة بالأراضى المقدسة .

وأكد عيد، أنه يتم متابعة حالة الحجاج داخل الاراضى المقدسة وكذلك بعد عودتهم الى ارض الوطن عن طريق مديريات الصحة بالمحافظات والوحدات الصحية بالقرى للتأكد من عدم إصابة أى من الحجاج بأى مرض من الأمراض المعديه

وأوضح أن عدد الحجاج الذين ترددوا على عيادات البعثة الطبية حتى الآن هم 13979 حاج وتلقوا الكشف الطبى والعلاج المناسب لحالاتهم وتم تحويل 30 حاج إلى المستشفى لتلقى العلاج وتماثل 10 حاج للشفاء ولا زال 19 حاج تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة كما أنه توجد حالة وفيات واحدة كانت من ضمن الحالات الحرجة من كبار السن نتيجة اجراء جراحة استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة .

وأضاف عيد، أن عدد الحالات التى تعانى من الفشل الكلوى 17 حالة وإجمالى عمليات الغسيل الكلوى التى قاموا بها 41 مرة وعدد حالات الاورام التى قامت بجلسات علاج الاورام هى حالة واحدة وتقوم البعثة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة الحجاج المصريين والعمل على حل أى مشاكل يتعرض لها الحجاج.

وأشار وكيل الادارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، إلى أن أفراد بعثة وزارة الداخلية من الضباط والأمناء يقومون بتقديم كل الدعم لكافة لحجاج داخل مصر قبل السفر وكذلك استقبالهم بالمطارات والموانئ بالأراضى السعودية لإرشادهم وتأمينهم حتى الوصول الى أماكن اقامتهم وإزالة اى عوائق تواجههم وذلك بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وأوضحت حنان حماد، مدير عام الإدارة العامة للجمعيات بالتضامن الاجتماعى أنه تقدم لحج التضامن حوالى 32 ألف و300 مواطن تم اختيار حوالى 12 ألف حاج إلكترونياً وتم توفير 9 فنادق بمكة و10 بالمدينة بمناطق مركزية قريبة من الحرم تيسيرا على الحجا وتم مراعاة تخصيص مشرف لكل 45 حاج وتم اختيارهم بعمل اختبارات الكترونيه وشفويه لهم وأفادت سيادتها الى انه تم مغادرة حوالى 8500 حاج ومتبقى حوالى 3835 وسيتم سفرهم خلال الفترة من حتى الاحد القادم.

وصرح عبد الحميد عبد الحليم عضو للجنة لعليا للحج والعمرة بوزارة السياحة انه تم التنسيق بين كافه الجهات المعنية للتيسير على الحجاج كما تم توفير سكن لأطباء البعثه وعمل عيادات للحجاج بها.

 

وذكر المستشار احمد العال مستشار وزير الطيران المدنى انه تم تخصيص طائرات من الطراز العريض لاستيفاء اكبر عدد ممكن من الحجاج وتم ارسال بعثة للأراضى السعودية ليكونوا فى استقبال الحجاج هناك وتم توفير طاقم من ضباط الجوازات على الطائرات لتسهيل اجراءات الحجاج قبل الدخول للأراضى المصرية تسهيلا عليهم، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل 775 رحلة منهم 206 رحله لجده وذلك لنقل 41 الف حاج، وأن عدد تأشيرات الحج اكثر من 90 ألف تأشيرة منهم 24 الف لحج القرعه و12 ألف للتضامن والباقى للحج السياحى.

 

 

 


الحج

بعثة الحج

الحجاج

رئيس بعثة الحج

بعثه الحج المصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ممثل بعثة الحج بالبرلمان: تخفيض ساعات الانتظار للحجاج المصريين من 6 لـ 4 ساعات

الخميس، 01 أغسطس 2019 02:06 م

الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: وصول 39 ألف حاج للأراضى المقدسة جميعهم بخير

الخميس، 01 أغسطس 2019 09:48 ص

"حج مميكن".. تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لحجاج القرعة لمتابعتهم ورعايتهم.. رئيس بعثة الحج: قاعدة بيانات عن المرضى لعلاجهم.. وفنادق قريبة من الحرم الشريف.. وتوفير جلسات غسيل كلوى وكيمياوى لضيوف الرحمن

الخميس، 01 أغسطس 2019 07:00 ص

رئيس بعثة الحج: توقيع الكشف الطبى على 8 آلاف و909 من ضيوف الرحمن

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 02:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

أغرب عادات الفنانين.. كاريوكا تهوى التماسيح المحنطة والفراشة تفهم لغة الكلاب

أغرب عادات الفنانين.. كاريوكا تهوى التماسيح المحنطة والفراشة تفهم لغة الكلاب

سفر 9 ألاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن.. ومؤسسة الحج تصدر نصائح طبية لزوار بيت الله الحرام حرصا على صحة المرضى.. وتنصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل الطازجة وعدم تبادل أوعية الشرب مع الآخرين

سفر 9 ألاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن.. ومؤسسة الحج تصدر نصائح طبية لزوار بيت الله الحرام حرصا على صحة المرضى.. وتنصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل الطازجة وعدم تبادل أوعية الشرب مع الآخرين

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة "إطلع بره" ببطولة افريقيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة "إطلع بره" ببطولة افريقيا

تفاصيل أول سوق جملة بمدينة السادات باستثمارات 136 مليون جنيه

تفاصيل أول سوق جملة بمدينة السادات باستثمارات 136 مليون جنيه

انطلاق "حياة كريمة " فى مناطق يصل بها نسبه الفقر 70% فأكثر.. و تخصيص مليار و140 مليون جنيه لـ87 قرية من إجمالى 277 من الأكثر احتياجًا فى11 محافظة.. و توفير فرص عمل للشباب وتجهيز العرائس اليتيمات أبرز الأنشطة

انطلاق "حياة كريمة " فى مناطق يصل بها نسبه الفقر 70% فأكثر.. و تخصيص مليار و140 مليون جنيه لـ87 قرية من إجمالى 277 من الأكثر احتياجًا فى11 محافظة.. و توفير فرص عمل للشباب وتجهيز العرائس اليتيمات أبرز الأنشطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة