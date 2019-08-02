العثور على جثة شخص متحللة داخل شقته بالزيتون وجهود لكشف غموض الواقعة

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهوده لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص متحللة داخل شقته بمنطقة الزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى بوجود متوفى داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان ، وعثر على جثة متحللة ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذى شهد الواقعة.

كما يتم مناقشة شهود العيان ومعاينة الشقة عن طريق المعمل الجنائى، لتحديد اسباب الوفاة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه تلك الواقعة.