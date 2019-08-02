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"السكة الحديد " تعلن حاجتها لمضيفات للعمل بالقطارات من خريجات السياحة

الجمعة، 02 أغسطس 2019 06:06 م
"السكة الحديد " تعلن حاجتها لمضيفات للعمل بالقطارات من خريجات السياحة - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم إحدى شركات هيئة السكك الحديدية  ،عن حاجتها لمضيفات للعمل على قطارات الوجهين القبلى والبحرى ، وذلك بنظام المكافأة الشاملة، واشترطت الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد أن تكون المتقدمات حاصلات على دبلوم سياحة وفنادق سواء نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

كما اشترطت الشركة التابعة لهيئة السكة الحديد ، فى إعلانها على موقعها الإلكترونى  ألا  يقل سن المتقدمات للعمل كمضيفات بالقطارات عن 20  عاما  ولا يزيد عن 25 عام، وأن تكون حسنة المظهر و أن تكون غير متزوجة، ويفضل من لديها خبرة سابقة.

فيما أوضحت مصادر مسئولة لـ  "اليوم السابع  " أن الشركة قررت الاستعانة بمضيفات للعمل كمضيفات بالقطارات لأول مرة لخدمة كافة القطارات المكيفة بأنواعها المختلفة وقطارات النوم العاملة على كافة خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلى والبحرى،  بجانب العاملين الذكور للقيام بهذه المهمة أسوة بما تفعله شركات الطيران المختلفة .

وقالت  المصادر ، أن الشركة  اشترطت فى المتقدمات أن يكن غير متزوجات حتى يمكن لهن السفر لمسافات طويلة و المبيت فى القطارات بدون أن يكون عليهن أى إلتزامات أسرية تعوق عملهن بالقطارات والذى يتطلب السفر لفترات طويلة متواصلة تصل لأكثر من ثلاثة أيام فى رحلتى الذهاب والعودة بخطوط الصعيد.

وأشارت المصادر ، إلي أن المضيفين العاملين حاليا فى قطارات الصعيد وجميعهم ذكور يقومون برحلة ذهاب ثم يحصلون على راحة 24 ساعة يقيمون خلالها فى إحدى الاستراحات التابعة للشركة ثم يعودون فى رحلة عودة، بعكس خطوط الوجه البحرى  التي  يعملون على قطاراتها فى رحلتى الذهاب والعودة ويعودون لمنازلهم فى نفس اليوم .


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