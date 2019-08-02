"التعليم" تنظم 3 مسابقات للقراءة لتنمية القدرات والملكات الإبداعية لدى الطلاب

كتب محمود طه حسين

تنظم الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة "فرسان القراءة" فى الفترة من 1 أغسطس 2019 حتى 31 أكتوبر 2019، وذلك فى إطار الاهتمام بتنمية مهارة القراءة لدى طلاب المدارس.

وتهدف المسابقة إلى تنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والتحليل، بالإضافة إلى زرع التفكير الإبداعى فى نفوس الطلاب، من خلال مناقشة كل مرحلة فى موضوعات متعددة.

كما تنظم الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة "المعسكرات والمكتبات المتميزة" والتى تهدف إلى ممارسة الطلاب مجموعة من البرامج والهوايات المحببة إلى النفس بطريقة منظمة، وقضاء أوقات فى أنشطة جماعية ممتعة ومفيدة، فضلًا عن تنمية القدرات والملكات الإبداعية لدى الطلاب، وتستمر حتى 31 أغسطس 2019.

ولزيادة الوعى بأهمية القراءة لدى الطلاب، تنظم الإدارة العامة للمكتبات مسابقة المشروع القومى للقراءة "اقرأ وارتقِ"، والتى تستمر حتى 31 ديسمبر 2019، وتتمثل أهدافها فى تعزيز الكتاب ودعم القراءة، وبناء إنسان قوى بفكره ووعيه، بالإضافة إلى خلق روح المنافسة بين الطلاب.