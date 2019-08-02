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البنتاجون يستعد لسحب آلاف الجنود من أفغانستان كجزء من اتفاق سلام مع طالبان

الجمعة، 02 أغسطس 2019 02:18 م
البنتاجون يستعد لسحب آلاف الجنود من أفغانستان كجزء من اتفاق سلام مع طالبان ترامب والبنتاجون
كتبت رباب فتحى

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صرح مسئولون أمريكيون لقناة "فوكس نيوز" بأن البنتاجون يستعد لسحب آلاف الجنود من أفغانستان كجزء من اتفاق سلام مقترح مع طالبان.
 
وقال أحد المسئولين أن الانسحاب لن يتم إلا بعد إتمام الاتفاق. وحتى الآن ، لم يتم الانتهاء من مثل هذه الصفقة.
 
وقال مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة "فوكس نيوز"، "في حين أن مهمة RS (وهى مهمة الدعم التى يقودها الناتو،  لتقديم المشورة وتتألف من أكثر من 13 ألف جندي في أفغانستان ، وبدأت في 1 يناير 2015)،  أو وزارة الدفاع يمكن أن تتحدث بمزيد من الصلاحيات بشأن هذه المسألة ، فإننا لم نقم بتعديل مستويات قواتنا في أفغانستان لتعكس مناقشاتنا مع الحكومة الأفغانية أو طالبان".
 
وأضاف "وجود القوات الأمريكية منذ فترة طويلة يعتمد على الظروف. كانت التعديلات على مر السنين قائمة على الظروف. وأي تخفيضات مستقبلية أو انسحاب للقوات سيكون أيضًا قائمًا على الظروف ".
 
أجرت إدارة ترامب ثماني جولات من المفاوضات مع طالبان ، التي سيطرت على أفغانستان بين عامي 1996 و 2001 ، بقيادة المبعوث زلماي خليل زاد ، السفير الأمريكي السابق في أفغانستان. ولمح خليل زاد إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق سلام في الجولة المقبلة من المحادثات ، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
 
وسيتطلب الاتفاق من حركة طالبان أن تتوسط في اتفاق سلام مع الحكومة الأفغانية مباشرة ، وأن تقدم ضمانات بأن البلاد لن تستخدم كنقطة انطلاق للهجمات الإرهابية الدولية. ومع ذلك ، فإن بعض المسئولين لديهم مخاوف بشأن كيفية مساءلة الحركة. 
 ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه إذا تم الانتهاء ، فإن الاتفاقية ستخفض عدد القوات في البلاد من 14000 إلى بين 8000 و 9000.
 
وغرد السناتور ليندسى جراهام معربا عن شكوكه فى إمكانية نجاح هذا الاتفاق المحتمل قائلاً "مهتم جدًا برؤية نوع الصفقة التي تم التوصل إليها مع طالبان في أفغانستان. هناك شيء أعرفه بالتأكيد." -قاعدة وداعش لن يكونا على طاولة المفاوضات ".

البنتاجون

طالبان

سحب القوات الامريكية

ترامب

اتفاق مع طالبان

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