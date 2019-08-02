ابتز أصحابها بصورهم.. ضبط شخص استولى على 100 حساب بالفيس بوك

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص بالبحيرة، لنصبه على المواطنين والاستيلاء على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وضبط مرتكبى جرائم الإبتزاز المادى والنصب على المواطنين.

تلقى فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بغرب الدلتا (الاسكندرية) بلاغاً من (شخصين، مقيمان بمحافظة البحيرة) بتضررهما من "مجهول" لقيامه بالإستيلاء على حسابهما بموقع "فيس بوك" وسرقة كافة الصور الخاصة بهما، ونشر مشاركات من خلال حسابهما تتضمن عبارات تشهير وإساءة لهما.

أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم صنايع ،مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته، وضبط جهاز "حاسب آلى" وهاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود موقع إلكترونى يستخدمه المتهم فى الاستيلاء على حسابات المواطنين، كما تبين قيامه بالإستيلاء على (100) حساب عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وباستكمال الفحص الفنى تبين قيامه بإدارة حساب بموقع "فيس بوك" بصفة منتحلة بغرض التواصل مع المواطنين عبر المواقع المختلفة للنصب عليهم.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة ووقائع أخرى مماثله بغرض الاستيلاء على حسابات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتهديدهم وابتزازهم بغرض الاستفادة منهم مادياً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.