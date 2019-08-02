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«حياة كريمة» معركة السيسى لتنمية قرى مصر.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 02 أغسطس 2019 08:08 م
«حياة كريمة» معركة السيسى لتنمية قرى مصر.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها تطوير 722 قرية فى المحافظات والبداية بالأكثر فقراً فى الصعيد.. «حياة كريمة».. معركة السيسى لتنمية قرى مصر.. تطوير 413 قرية خلال عامى 2019 و2020.. 1.14 مليار جنيه للمرحلة الأولى.. أنشطة المبادرة تشمل فرص عمل وحضانات أطفال وتطوير الوحدات الصحية.. 6.6 مليون مواطن يستفيدون.. و 82 مليار جنيه لجودة الحياة وتحسين المعيشة بنمو 159%.. جامعات مصر على خط تطوير القرى الأكثر احتياجا.
 
واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 
ـ تطوير 722 قرية فى المحافظات والبداية بالأكثر فقراً فى الصعيد.. «حياة كريمة».. معركة السيسى لتنمية قرى مصر.. تطوير 413 قرية خلال عامى 2019 و 2020 .. 1.14 مليار جنيه للمرحلة الأولى.. أنشطة المبادرة تشمل فرص عمل وحضانات أطفال وتطوير الوحدات الصحية.. 6.6 مليون مواطن يستفيدون.. و 82 مليار جنيه لجودة الحياة وتحسين المعيشة بنمو 159%.. جامعات مصر على خط تطوير القرى الأكثر احتياجا
 
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حياة كريمة

السيسي

قرى مصر

وزارة التضامن

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