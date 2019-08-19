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نائب فرنسى يدعو لرفع العقوبات الأوروبية عن روسيا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:10 م
نائب فرنسى يدعو لرفع العقوبات الأوروبية عن روسيا بوتين
باريس(أ ش أ)

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طالب المستشار الوطنى للحزب الشيوعى الفرنسى والنائب فى البرلمان فابيان روسيل، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبى برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وقال روسيل - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم - "إنه بمجرد تحسن الوضع المتعلق بشبه جزيرة القرم، وكذلك الوضع فى دونباس ودخول الهدنة حيز التنفيذ بشكل فعلى، فمن الضرورى وضع مسار سياسى لإلغاء العقوبات.. ومن وجهة نظرى ينبغى العودة للوضع السابق فى العلاقات التجارية ورفع العقوبات عن روسيا".

وأشار البرلمانى الفرنسى إلى أن العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا عام 2014 فى أعقاب التطورات فى أوكرانيا وشبه جزيرة القرم ألحقت أضرارا بالغة باقتصادات أوروبا وفرنسا، خاصة فى قطاع الزراعة، إذ تتضمن العقوبات حظر تصدير الألبان واللحوم، وفى عام 2015 أُضيفت حصة الاتحاد الأوروبى من الألبان إلى العقوبات مما وضع منتجى الألبان الفرنسيين فى مأزق.

وأضاف روسيل أن فرض العقوبات على روسيا أو إيران أو الصين يتسبب أولًا فى معاناة الشعب العادى وليس رجال الأعمال الأثرياء، كما يعانى المزارعون الفرنسيون من العقوبات ضد روسيا، معتبرا أنه من غير المقبول استمرار وضع العقوبات.

ورأى أنه حان الوقت لتأسيس نظام سلام عالمى يعتمد على الحوار، لافتا إلى أن اجتماع اليوم بين الرئيسين الفرنسى إيمانويل ماكرون والروسى فلاديمير بوتين سيكون مفيدا وسيتيح إمكانية بناء حوار وتعزيز العلاقات بين فرنسا وروسيا.

ومن المقرر أن يلتقى ماكرون وبوتين فى وقت لاحق من مساء اليوم لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحة الدولية.. ويأتى هذا اللقاء قبل خمسة أيام من قمة مجموعة السبع بمدينة بياريتز الساحلية الفرنسية، والتى تغيب عنها موسكو منذ 2014 بسبب ضمها شبه جزيرة القرم.

 


روسيا

فرنسا

الاتحاد الاوروبى

جزيره القرم

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