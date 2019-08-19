نائب جامعة الأزهر للطلاب الجدد :صندوق التكافل الاجتماعى حقكم ومحدش بيمن عليكم

كتب محمود راغب

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، خلال لقاءا مفتوحا مع الطلاب والطالبات الجدد، بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة داخل حرم الجامعة بمدينة نصر، أنه على الطالب المستجد أن يعرف جيدا حقوقه فى الجامعة ، ومعروف أن للطالب حق أصيل فى تلقى التعليم بالشكل الصحيح والشكل السليم، وهناك حقوق أخرى للطالب تتمثل فى الرعاية الصحية وتلقى العلاج .

وشدد عامر، أنه على الطلاب الجدد ممارسة الأنشطة الطلابية قائلا :"تربيت فى رعاية الشباب منذ الصغر وكنت أمارس الأنشطة الطلابية"، مضيفا للطلاب الجدد :" لازم تعرف كل اللوائح والقوانين المتعلقة بالامتحانات والكنترول ودرجات الرأفة".

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إلى حرص الجامعة على عقد العديد من الندوات التثقيفية لأبنائها الطلاب ، داعيا الطلاب الجدد للمشاركة فى هذه الندوات لأهميتها فى إثقال الجانب الثقافى لديهم ،كما أنه من حق الطالب الذى لديه أى احتياج التوجه لصندوق التكافل الاجتماعى ، قائلا:"صندوق التكافل الاجتماعى حقك ومحدش بيمن عليك"،وتابع: " أبوابنا مفتوحة لكم فى كل وقت ولن نتأخر عنكم"، مؤكدا :"جامعة الأزهر من أقدم جامعات العالم فافخروا بانكم تنتمون لها ولدينا 450 ألف طالب وطالبة ونحو 17 ألف عضو هئية تدريس وهيئة معاونة فى كل التخصصات".