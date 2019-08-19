ميركل تستقبل رئيس الوزراء البريطانى بعد غد

أ ش أ

صرحت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية فى ألمانيا أولريك ديمير، اليوم الاثنين، بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستستقبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بعد غد الأربعاء، استقبالا شرفيا عسكريا بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.

وأضافت أنه من المقرر أن تشمل المباحثات الألمانية البريطانية القضايا الأوروبية وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والعلاقات الثنائية فضلا عن القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.

يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد صرحت أمس الأحد، بأن بلادها مستعدة تماما، لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مهما كانت النتيجة.