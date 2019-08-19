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"مصر للطيران" تسير اليوم 18 رحلة جوية لنقل 4200 حاج من الأراضى المقدسة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:38 ص
"مصر للطيران" تسير اليوم 18 رحلة جوية لنقل 4200 حاج من الأراضى المقدسة حجاج - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، 18 رحلة جوية من مطارى جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 4200 حاج عائدين من الأراضى المقدسة، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

 

وتنقل مصر للطيران، 2885 حاجا من مطار جدة على متن 11 رحلة جوية من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالى، و1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة وبورسعيد، ووزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة، على متن 7 رحلات جوية من المدينة المنورة بخلاف رحلات العمل.

 

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدنى ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحى على متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

 

ومن المتوقع أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالى 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

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