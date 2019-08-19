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مصادر: إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب التنسيق الخميس المقبل

الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:32 ص
مصادر: إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب التنسيق الخميس المقبل تنسيق الجامعات
كتب ــ وائل ربيعى

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كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، يوم الخميس المقبل؛ وذلك بعد الانتهاء من عمليات فرز وترتيب طلبات تقليل الاغتراب التى تقدم بها الطلاب وقبولها حسب النسبة المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهى 10 % من نسبة المقبولين بالكليات من طلبة الثانوية العامة.
 
ومن المقرر أن يغلق الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، باب التحويلات أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، غد الثلاثاء، الموافق 20 أغسطس الجارى، حسب الخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من قبل.
 
وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أن 86 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم بتحويلات تقليل الاغتراب.
 
وأضاف عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهى: "التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.
 
وأشار عطا، إلى أنه بالنسبة للكليات التى يشترط فيها اجتياز القدرات، فلا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب فى شهادة الثانوية العامة.

التعليم العالى

تقليل الاغتراب

تنسيق 2019

تنسيق الجامعات

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