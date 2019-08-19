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مش قدام أطفالك.. اعرفى تأثير الخلافات الزوجية على صحة الأبناء

الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:30 م
مش قدام أطفالك.. اعرفى تأثير الخلافات الزوجية على صحة الأبناء خلافات زوجية-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الخلافات الزوجية من الأمور التى يعانى منها العديد من الأزواج، ولكن لا يعرف الأبوان مدى التأثير النفسى على صحة الأطفال، فقد تسبب مشاكل عديدة واضطرابات نفسية للطفل، ووفقا لما ذكره موقع verywellfamily فإن أبرز المشاكل التى تسببها الخلافات الزوجية على الأبناء هى:

خلافات
خلافات

 

1:عند رؤية الابناء آبائهم فى خلافات مستمرة يتعرضون للرهبة الشديدة وعدم الشعور بالأمان.

2:يتعرض الطفل للقلق الشديد والتوتر المستمر وعدم الثقة فى أى شىء.

3:يدخل الطفل فى نوبة اكتئاب ووحدة وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين.

4:تؤثر الخلافات الزوجية على تركيز الأطفال وأدائهم الدراسى، بسبب التشتت المستمر والخوف والرهبة.

5:قد يتعرض الطفل لسد الشهية وإنقاص الوزن بسبب الحزن الشديد.

6: يصاب الطفل بالعدوانية الشديدة ويظهر ذلك من خلال تعاملاته مع زملائه فى المدرسة.

وهنا ينصح الابوان بعدم المشاجرة والخلاف أمام الابناء منعا لحدوث أى اضطرابات نفسية او يتعرض للأكتئاب، مع تعزيز ثقة الطفل فى نفسه وفى أبويه من خلال التقرب منه والحديث معه دائما.

 


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الخلافات

الطفل

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