متهم يعترف بتجارة المخدرات بحدائق القبة: ملقتش حاجة تانية أجيب منها فلوس

كتب عبد الله محمود

"نصيبى كدة أن أبويا يخرجنى من المدرسة ومتعلمش زى بقيت العيال، اشتغلت حاجات كتير من صغرى واللى كنت بكسبه كنت بديه لأهلى عشان أساعد فى البيت، كبرت ومعملتش حاجة لنفسى ولا جبت حتى شقة اتجوز فيها، ملقتش قدامى حاجة تانية اجيب منها فلوس كتير، اتجوز بيها وافتح بيت وأعرف أصرف منها غير بيع البرشام وده مش مخدرات".. بهذه الكلمات اعترف "سامى.ع" 34 سنة عاطل، بعد القبض عليه فى حدائق القبة متلبسًا بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها فى المنطقة، وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهم عن أنه استهدف جمع المال، وتحقيق أرباح كبيرة، من خلال تجارته غير المشروعة.

وقال المتهم إنه اتخذ من دائرة قسم حدائق القبة مكانًا له لترويج المواد المخدرة، لفشله فى الحصول على وظيفة تدر له دخلاً، وشدة احتياجه لسد متطلباته المعيشية، وتوفير مستلزمات بيته، فسلك طريق تجارة المخدرات.

وأمرت نيابة الأميرية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته كمية كبيرة منها، بقصد ترويجها فى المنطقة.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة فى القبض على "سامى.ع" 34 سنة عاطل "مسجل خطر"، سبق اتهامه فى قضايا حيازة مخدرات، ومقيم حدائق القبة وبحوزته، كمية كبيرة من المواد المخدرة "أقراص الترامادول"، حيث كشفت التحريات والمعلومات، عن أنه سبق اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة.