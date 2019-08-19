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مباحث الزقازيق تضبط عاطلين سرقا 40 قطعة فرامل من محطة السكة الحديد

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:32 م
مباحث الزقازيق تضبط عاطلين سرقا 40 قطعة فرامل من محطة السكة الحديد ضبط متهمين - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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ألقى ضباط قسم أول الزقازيق بالشرقية، صباح اليوم، القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة مهمات من محطة السكة الحديد بالشرقية، وتم إحالتهما لنيابة قسم أول الزقازيق، التى قررت برئاسة أحمد سلام، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حجزهما لحين ورود تحريات مباحث السكة الحديد.

 

وتلقى العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من المقدم حسين أبوفول، رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، يفيد أنه أثناء قيام النقيب شهاب شاكر، معاون مباحث قسم أول الزقازيق، والقوة المرافقة له بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، شاهد 3 أشخاص يستقلون سيارة كارو، وحاولوا الفرار أثناء إقتراب القوة منهم، وقام أحدهم بالقفز فى مياه بحر مويس، وتم استدعاء الأنقاذ النهرى وإستخراجه، وتم ضبط الثانى فيما لاذا الثالث بالفرار، وضبط بحوزتهما 40 قطعة فرامل مسروقة من مهمات محطة السكة الحديد بالزقازيق، وتم التحفظ عليهما وهما "حاتم أ ف" و"محمد ر ر" وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9766 جنح قسم أول الزقازيق.


الشرقية

سرقة مهمات السكة الحديد

قسم اول الزقازيق

مدير امن الشرقية

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