لو وصلتي لسن انقطاع الطمث..ممارسة الرياضة هتحميكى من الإصابة بالسرطان

كتبت هند عادل

مرحلة انقطاع الطمث من أكثر الأوقات الصعبة التى تمر بحياه المرأة نتيجة لوجود اضطرابات بالهرمونات وأكدت العديد من الأبحاث أن ممارسة النشاط البدنى بانتظام أمرا ضروريا بالنسبة للنساء في هذه المرحلة الصعبة.

ووفقا لموقع" healthline"فأن سن انقطاع الطمث هو السن الذي تتغير فيه حياة المرأة ويجب أن تكون اللياقة البدنية من ضمن الجدول الزمنى لكل سيدة فى هذه المرحلة .

فوائد ممارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية على المرأه فى سن انقطاع الطمث :



الوقاية من زيادة الوزن



تميل النساء إلى فقدان الكتلة العضلية وزيادة دهون البطن فى هذه السن ،ويمكن للنشاط البدني المنتظم أن يساعد في الوقاية من زيادة الوزن.

الحد من خطر الإصابة بالسرطان



قد تساعد ممارسة الرياضة خلال فترة انقطاع الطمث وبعدها في فقدان الوزن الزائد أو الحفاظ على الوزن الصحي، وذلك بدوره قد يوفر الحماية من أنواع متعددة من السرطان مثل سرطان الثدي، والقولون، وسرطان بطانة الرحم.

تقوية العظام



يمكن لممارسة الرياضة إبطاء وتيرة فقدان العظام خلال سن انقطاع الطمث وذلك بدوره يحد من خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.

الحد من خطر الإصابة بأمراض أخرى



زيادة الوزن خلال سن انقطاع الطمث من الممكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد صحة المرأة، فقد يؤدي الوزن الزائد إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكرمن النوع الثاني. يمكن للتمرينات الرياضية المنتظمة أن تقي من حدوث هذه المخاطر.

تحسين المزاج



تنخفض درجة الإصابة بالاكتئاب وضعف الإدراك لدى البالغين الذين يمارسون النشاط البدني.