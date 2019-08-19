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لو طفلك عنده متلازمة داون.. حاجات مهمة لازم تعرفيها عنه

الإثنين، 19 أغسطس 2019 04:30 م
لو طفلك عنده متلازمة داون.. حاجات مهمة لازم تعرفيها عنه متلازمة داون-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تعتبر متلازمة داون من الأمراض الوراثية الناتجة عن خلل فى عدد الكروموسومات،  مما يؤثر على نمو الطفل وقدراته على الاستيعاب، ويعانى منها عدد كبير من الأطفال، لذلك يجب أن يكون للأمهات وعى كامل بالمرض وكيفية التعامل معه واكتشافه.

لذلك يقدم اليوم السابع بعض المعلومات التى يجب أن تعرفها عن متلازمة داون حسب ما ذكره موقع kidshealth

متلازمة داون
متلازمة داون

 

1:يعانى أطفال متلازمة داون من ضعف القدرة على الانتباه والتركيز.

2:تأخر القدرة على الحركة والنمو، كما أنه يواجه صعوبة فى الكلام بشكل طبيعي.

3:من صفات متلازمة داون الوجه المسطح وعيون الصغيرة والفم وقصر القامة واليدين والساقين.

4: يكون وزن الطفل اقل من المعدل الطبيعى لأى طفل.

اطغال
اطغال

وينصح باتباع بعض الطرق للتعامل مع أطفال متلازمة داون

1:ينصح بدعم الطفل وتشجيعه وتنميه قدراته ومواهبه .

2: عززى ثقته فى نفسه وشجعيه دائما وكافئيه بالهدايا البسيطة.

3:ينصح بنشر الوعى فى المدارس ووسائل الاعلام عن طريقة التعامل مع أفال متلازمة داون.


أطفال متلازمة داون

متلازمة داون

اطفال

التعامل معهم

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