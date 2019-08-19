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لمرضى السكرى .. الموز الأخضر للسيطرة على ارتفاع السكر وضبط ضغط الدم

الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:00 م
لمرضى السكرى .. الموز الأخضر للسيطرة على ارتفاع السكر وضبط ضغط الدم مرض السكر وكيفية السيطرة من خلال تناول الموز
كتبت إيناس البنا

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يعتبر الموز مفيدًا للصحة بشكل عام، لأنه سهل الهضم ويوفر طاقة فورية، ولكن هل تعلم أن تناول الموز الخام مفيد أيضًا للصحة؟.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، يحتوي الموز الخام على الكثير من العناصر الغذائية، ويحتوي على المزيد من النشا أكثر من الموز الناضج، بينما يحتوى على مستويات منخفضة من السكر، وبالتالي  فإن نبات الموز الخام مفيد لمرضى السكر وضغط الدم.

السيطرة على الموز
السيطرة على الموز


 

فوائد الموز الأخضر

الموز الخام أو الأخضر مفيد لمرضى السكر وارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، مثلا البوتاسيوم الموجود في الموز يقلل من ضغط الدم والإجهاد،  الى جانب البكتين الذى يشفي من الإمساك ومشاكل المعدة ويحسن مستويات الأنسولين في الجسم، كما أن الموز الأخضر يحتوي أيضًا على فيتامين ب 6 وفيتامين ج والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم.

 

الموز الأخضر مفيد للمعدة
 

الموز الأخضر مفيد جدا للمعدة أيضا، لأنه غني بالألياف وبالتالي يساعد في القضاء على الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي، كما أنه يحتوي على أحماض دهنية، والتي تعتبر جيدة جدًا للأمعاء.

 الموز الأخضر

الموز الأخضر

 

                                                     

الموز الخام يمنع الإسهال

أظهرت الأبحاث الحديثة أن تناول الموز الخام يمكن أن يساعد في تخفيف الإسهال بسرعة كبيرة، لأنه سهل الهضم ويحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، وبالتالي يمكن أن يساعد في الحصول على راحة سريعة في الإسهال والقيء .

 

الموز يخفف الوزن
 

يحتوي الموز الخام على نشاء مقاوم، وبالتالي ينقص الوزن ، فإذا كنت تريد إنقاص وزنك، فتناول أطباق الموز الأخضر لمدة لا تقل عن 2-3 مرات في الأسبوع، حيث يحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ومحتوى مائي مرتفع، مما يقوي العظام ويحرق الدهون بشكل أسرع.

 


مرض السكر

ضغط الدم

الموز الأخضر

مستويات سكر منخفضة

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