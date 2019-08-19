فيديو معلوماتى.. اعرفى إزاى تتعاملى مع طفلك حديث الولادة فى سنة أولى ماميز

فى السنة الأولى من الأمومة تجهل الكثير من الأمهات طرق التعامل الصحيحة مع طفلها والاعتناء به من خلال التغذية السليمة والرضاعة أو طرق التعامل معه أثناء تغيير الحفاضة وحمايته من التسلخات والالتهابات.

ويقدم "اليوم السابع" نصائح للتعامل مع الأطفال فى السنة الأولى من الأمومة وفقا لما ذكره موقع livingandloving وهى:

1ـ الاهتمام بسرة الطفل

يجب تنظيفها دائما بالمحلول الذى يصفه الطبيب مع التغيير عليها مرتين فى اليوم

2ـ الاهتمام بالرضاعة الطبيعية

لأن حليب الأم يحتوى على جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للطفل

3ـ تغيير الحفاضة للطفل باستمرار

حتى لا يتعرض للتسلخات والالتهابات، مع وضع كريم مضاد للالتهاب وبودرة التلج.

4ـ الطفل حديث الولادة غير مؤهل للعب معه بعنف حتى لا يتعرض لمشاكل فى العضلات تؤثر على نموه

5ـ احمى طفلك من الفيروسات والعدوى

ولا تسمحين لأى أحد بتقبيله من فمه حتى لا يتعرض للأمراض.