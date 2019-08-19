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فيديو جراف.. "جرزا" قرية الثأر والدم بالعياط.. تجدد الخصومة وسقوط ضحايا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:01 م
فيديو جراف.. "جرزا" قرية الثأر والدم بالعياط.. تجدد الخصومة وسقوط ضحايا جانب من الاشتباكات السابقة
كتب بهجت أبو ضيف

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تحولت قرية "جرزا" التابعة لمركز العياط بالجيزة، إلى ثكنة عسكرية، بعد اشتباك وقعت بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة آخرين، بالإضافة أى إشعال النار بأحد المنازل، فيما تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الأوضاع.

خلال النقاط التالية، نرصد أسباب الخلاف بين العائلتين.

- قرية "جرزا" تابعة لوحدة القطورى الإدارية بالعياط، جنوب محافظة الجيزة

-الاشتباكات وقعت بين عائلتى "الغنادرة" و"محمد" التى تجمعهما خصومة سابقة

-الخصومة بين العائلتين بدأت عام 2012، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من الطرفين

-تجددت الخصومة مرة أخرى منذ أيام بعد تشاجر شابين من العائلتين

-الاشتباكات وقعت بالأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، وحرق منزل

-قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المتهمين، والأسلحة المستخدمة فى الحادث

-مديرية أمن الجيزة عينت خدمات أمنية ثابتة بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات


خصومة ثأرية

قرية جرزا

مركز العياط

مشاجرة

امن الجيزة

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