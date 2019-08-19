غانا تتسلم واحدة من أضخم مستشفيات أقامتها شركة مصرية

كتبت – هناء أبو العز

احتفلت غانا، باستلام أضخم مستشفى نفذته شركة مصرية ضمن سلسلة من المستشفيات والمنشآت الطبية التى تعاقدت الشركة المصرية مع الحكومة الغانية لتنفيذها، ويتم تسليمها تباعًا، وحضر مراسم التسليم رئيس جمهورية غانا نانا ادوا دانكوا اكوفو اددو، الذى قام بجولة فى المستشفى، وأبدى إعجابه بالانجاز المصرى فى التنفيذ، وذلك وسط اهتمام إعلامى مكثف من مختلف وكالات الأنباء والمراسلين الأجانب.

وأكد رئيس غانا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وغانا منذ عهد الزعيمين عبد الناصر ونكروما، والتى تشهد حاليا تعاون مكثف فى مختلف المجالات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشهد مصر حاليا طفرة اقتصادية كبرى جعلت العديد من الشركات المصرية تستجيب لدعوة السيسي بالاستثمار فى أفريقيا.

وأكد الدكتور سعيد دراز رئيس أحد شركات الاستثمار، أن مجموعته قامت بتنفيذ مشروعاتها واوكلت مجموعة كبيرة من مقاولى الباطن بما فيهم شركة فيليبس العالمية وستاك البريطانية، وشاينا ريلويز وشاينز جيو وهى من أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم وقد نجحت المجموعة المصرية في الالتزام بتنفيذ أول مستشفى بطاقة استيعابية 160 سرير فى مدينة واو وهو الذي تم تسليمه أمس لحكومة غانا.

كما أوضح الدكتور دراز، أن التصميم والإدارة والإشراف والتمويل كله قد نفذته الشركة المصرية بالاستعانة بخبرات مصريه مائة فى المائة بمشاركة 56 مهندسا مصريا وكذلك ادارات التعاقدات وادارة المشروعات مصرية أما التمويل فهو من مشمولات وصميم وإدارة مجموعة ايروجيت .

والتى كانت قد تعاقدت من خلال إحدى شركاتها وهى ايروجيت دى انفيست المساهمة المصرية على إقراض غانا قرضا طويل الأجل لمدة 18 سنة بفائدة 1.6 بالمائة وذلك فى صورة تصميم وتنفيذ وتجهيز وصيانة ثمانية مستشفيات عامة ومركزية لوزارة الصحة في غانا وكذلك مستشفي عسكري لوزارة الدفاع الغانية بنظام تمويل وتسليم مفتاح وتبلغ القيمة الاجمالية للمشروع وتمويله 798 مليون دولار امريكي حيث قامت شركة شركة ايرو جيت انفست وشركة بافيس المساهمة وهما إحدى شركات المجموعة بعمل نموذج هندسة تمويلية خصيصا لتمويل المشروع بضمانة سيادية من دولة غانا .

وتضم سلسلة المستشفيات، مستشفى إقليمى يضم 160 سريرا في مدينة «وا»، الذي تم تسليمه بالفعل امس ومستشفى مركزى طاقة 100 سرير فى مدينة اكرا.

إلى جانب مستشفى مركزي طاقة 60 سريرا في «نسوكوا» وآخر يضم 60 سريرا في «تيبا» بمنطقة «أشانتي» وأضاف أن هناك مستشفيات أخرى منها ثلاثة في منطقة «تويفو براسو» و«كونونغو» و«سالاجا» ومستشفى إقليمي يضم 250 سريرا في كوماسي، ومستشفى عسكري 500 سرير في كوماسى ، ومن المتوقع أن تضيف المستشفيات 1310 أَسِرَّةٍ، بالإضافة إلى مرافق أخرى للبنية التحتية الصحية فى غانا.

وأضاف الدكتور دراز أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة طفرة في النهوض بالصحة وجذب الاستثمارات في القطاع الطبي بفضل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة والقطاع الخاص لوضع الصحة في أولويات الاهتمامات مما شجع شركات مصرية وأجنبية على الدخول باستثماراتها بقوة في القطاع الصحي بمصر.

كما شجع الشركات المصرية على نقل خبراتها للدول الأفريقية حيث تحرص القيادة السياسية على تدعيم العلاقات مع دول القارة وعلى رأسها غانا التي تربطها بمصر علاقات تاريخية لها خصوصيتها وتشهد في الوقت الحالي تعاونا مشتركا في شتى المجالات.

وأكد دراز أن المنشآت الطبية التي تقوم الشركة بتنفيذها في غانا تعتمد على أحدث النظم العالمية في تصميم وبناء وتجهيز المستشفيات وتوفر كافة الخدمات الطبية لكل التخصصات مثل طب الأطفال وصحة الأم والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان وكافة الجراحات والحروق والعلاج الطبيعي ووحدات العناية المركزة وغيرها، بحيث لم تترك أي تخصص أو مجال دون أن توفر له التجهيزات والإمكانيات اللازمة له مما يعكس ريادة الشركات المصرية في قطاع الصحة ويؤكد التعاون الوثيق بين مصر ودول أفريقيا.