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ضبط 5 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الأولى الثانوية العامة دور ثان

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:44 م
ضبط 5 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الأولى الثانوية العامة دور ثان امتحانات طلاب الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى 27514 طالب وطالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.
 
كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 1 طالب، وفى مادة علم النفس بإجمالي عدد 1 طالب.
 
وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
 
وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان، وذلك في محافظة المنوفية "إدارة الشهداء التعليمية"، وحالتين في محافظة الجيزة "إدارة العجوزة التعليمية، وإدارة شمال الجيزة التعليمية"، وفي محافظة القليوبية "إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وفي محافظة قنا "إدارة دشنا التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
 
جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي علوم الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 5095 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب شعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي عدد 3558 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب شعبة الأدبي الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 3907 طالب/ طالبة.
 
بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 1 طالب، وفى مادة علم الاجتماع بإجمالي عدد 1 طالب.
 
 

التربية والتعليم

الدور الثانى

الثانوية العامة

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